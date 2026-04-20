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日経平均株価 始値58821.16 高値59169.13 安値58687.96 大引け58824.89(前日比 +348.99 、 +0.60％ ) 売買高18億8764万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆5727億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は反発、一時5万9000円台回復も後場伸び悩む ２．前週末の欧米株が全面高で、リスク選好ムー