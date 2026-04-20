戦術ドローンを使用か？ウクライナ保安庁は2026年4月17日、ルハンシク近郊で敵の燃料輸送列車を破壊したと発表しました。【動画】次々と…燃料タンクが吹き飛ぶ！ これが、列車攻撃の様子ですこの攻撃は、保安庁とウクライナ軍第1独立無人システム部隊による共同作戦だったとされています。保安庁の偵察活動により、ルハンシク近郊の鉄道駅でロシア軍の装備を支えるための燃料を積んだ貨物列車が集積されていることを確認し