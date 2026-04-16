【その他の画像・動画等を元記事で観る】 活動再開後、3月9日より15年ぶりの全国ツアーを回っているレミオロメン。「3月9日」「粉雪」と並ぶ自身の代表曲である「南風」のライブ映像が、YouTubeにて、4月16日21時より期間限定で公開されることが発表となった。 ■公開されるのは2006年に行われたアリーナツアーのライブ映像 「南風」は、2005年にシングルとしてリリースされ、ライブでは会場全体を