©ABCテレビ 海原やすよ ともこが、ゲストの素顔に“真剣”に迫る番組「やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）。普段は芸人たちが顔を揃える本番組だが、4月16日(木)放送回に、滅多にバラエティ番組のロケに出演することのない女優・上戸彩がスペシャルゲストとして登場！ 人気コーナー「ツートライブのおもてなしドライブ」のゲストとして現れた上戸に、案内役のツートライブは「えっ、本物