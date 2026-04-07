4月7日 投稿 カレーハウスCoCo壱番屋は、バーチャルタレントグループ「ホロライブプロダクション」とのコラボレーションとして、ココイチホロライブ店のOPENを決定した。 今回同社公式Xアカウントにて本内容を投稿しており、一緒に働いてくれる方を大募集するという内容も伝えている。 この投稿に対して、星街すいせいさん、夏色まつりさん、獅白ぼたんさん、白上フブキさん