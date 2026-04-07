4月7日 投稿

カレーハウスCoCo壱番屋は、バーチャルタレントグループ「ホロライブプロダクション」とのコラボレーションとして、ココイチホロライブ店のOPENを決定した。

今回同社公式Xアカウントにて本内容を投稿しており、一緒に働いてくれる方を大募集するという内容も伝えている。

この投稿に対して、星街すいせいさん、夏色まつりさん、獅白ぼたんさん、白上フブキさん、角巻わためさん、大神ミオさん、鷹嶺ルイさんたちの「ホロライブ」メンバーのほか、Nerissa Ravencroftさん、FUWAMOCOさんの「ホロライブEnglish」や、Airani iofifteenさんの「ホロライブIndonesia」など、様々な所属ライバーからココイチでのお勧めのトッピングや辛さを発表するなど、アピールが集まっている。

FUWAMOCOの世界で1番好きなカレー屋さんがホロライブとコラボ？！BAUBAUBAUー！！🐾✨ 楽しみだー！！🩵🩷 CoCo Ichibanya is our favorite, so we’re so excited for this collab!



ちなみにトッピングはきのこ+チーズが好き！Adventみんな合わせて初めて日本で食事したのもココ壱さんででした⚠️✨ https://t.co/7xnYptjwoO - FUWAMOCO🐾holoEN (@fuwamoco_en) April 7, 2026

(C) COVER