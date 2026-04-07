「ホロライブ」×「CoCo壱番屋」コラボでココイチホロライブ店がOPEN決定！ 所属タレントから続々とアピールが集まる
カレーハウスCoCo壱番屋は、バーチャルタレントグループ「ホロライブプロダクション」とのコラボレーションとして、ココイチホロライブ店のOPENを決定した。
今回同社公式Xアカウントにて本内容を投稿しており、一緒に働いてくれる方を大募集するという内容も伝えている。
この投稿に対して、星街すいせいさん、夏色まつりさん、獅白ぼたんさん、白上フブキさん、角巻わためさん、大神ミオさん、鷹嶺ルイさんたちの「ホロライブ」メンバーのほか、Nerissa Ravencroftさん、FUWAMOCOさんの「ホロライブEnglish」や、Airani iofifteenさんの「ホロライブIndonesia」など、様々な所属ライバーからココイチでのお勧めのトッピングや辛さを発表するなど、アピールが集まっている。
この度、 #ココイチホロライブ店 のOPENが決定しました🎉- カレーハウスCoCo壱番屋公式（ココイチ） (@curryichibanya) April 7, 2026
一緒に働いてくれる方を大募集します！！！
応募、来ないかな～？？#ホロライブ #ココイチ pic.twitter.com/Kayqk0V4hw
ココイチ大好きです！！！- 星街すいせい☄️Studio STELLAR (@suisei_hosimati) April 7, 2026
手仕込みとんかつと豚しゃぶがお気に入りです！！
自分激辛もいけます！！！
働かせてください！！！！ https://t.co/Rz1Rm10qDh
✋https://t.co/AnNuaUHSrQ https://t.co/Z5i5RuugUg pic.twitter.com/Qnjb4320ko- 獅白ぼたん♌#獅白杯オフライン 開催🎉2026年4月11日＆12日✨公募枠も募集中！（2/20まで (@shishirobotan) April 7, 2026
FUWAMOCOの世界で1番好きなカレー屋さんがホロライブとコラボ？！BAUBAUBAUー！！🐾✨ 楽しみだー！！🩵🩷 CoCo Ichibanya is our favorite, so we’re so excited for this collab!- FUWAMOCO🐾holoEN (@fuwamoco_en) April 7, 2026
ちなみにトッピングはきのこ+チーズが好き！Adventみんな合わせて初めて日本で食事したのもココ壱さんででした⚠️✨ https://t.co/7xnYptjwoO
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