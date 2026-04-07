4月7日 投稿

　カレーハウスCoCo壱番屋は、バーチャルタレントグループ「ホロライブプロダクション」とのコラボレーションとして、ココイチホロライブ店のOPENを決定した。

　今回同社公式Xアカウントにて本内容を投稿しており、一緒に働いてくれる方を大募集するという内容も伝えている。

　この投稿に対して、星街すいせいさん、夏色まつりさん、獅白ぼたんさん、白上フブキさん、角巻わためさん、大神ミオさん、鷹嶺ルイさんたちの「ホロライブ」メンバーのほか、Nerissa Ravencroftさん、FUWAMOCOさんの「ホロライブEnglish」や、Airani iofifteenさんの「ホロライブIndonesia」など、様々な所属ライバーからココイチでのお勧めのトッピングや辛さを発表するなど、アピールが集まっている。

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