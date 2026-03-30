記事ポイント「求人飲食店ドットコム」と採用管理システムの連携は今回が初めて応募者情報が「リクオプ」「ハイソル」へ自動取り込みされ一元管理が可能応募後の迅速な対応で採用機会の最大化と業務効率化を実現 HRソリューションズとシンクロ・フードは、2026年3月18日に採用管理システム「リクオプ」・雇用管理システム「ハイソル」と飲食業界専門求人サイト「求人飲食店ドットコム」のシステム連携を開始しました。「求人