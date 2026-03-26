この春小学校に入学する子どもたちに交通安全を呼びかけ、事故防止に役立てようと「黄色いワッペン」が贈られました。 【写真を見る】新1年生に「黄色いワッペン」贈呈登下校の安全願って大分 この取り組みは、保険会社や金融機関4社が毎年合同で行っていて、今年は大分県内の新1年生に9040枚の黄色いワッペンが贈られます。 贈呈式では、大分市立滝尾小学校に入学する児童4人が出席し、一人ひとりの肩にワッペンがつけられ