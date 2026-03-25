転職活動中のITエンジニアなら、「特定の企業に留まるよりも転職した方が給料が上がる」という言説を耳にしたことがあるはずだ。果たしてそれはなぜなのか。2万人の年収データをもとに、キャリアアドバイザーがITエンジニアの給料の決まり方を解説する。※本稿は、キャリアアドバイザーの赤川 朗『ITエンジニアの転職学』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。2万人の年収データから見るITエンジニアの給料の実態転職やキ