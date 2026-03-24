第９８回選抜高等学校野球大会の第６日第１試合（２４日）で熊本工業が大阪桐蔭に０―４で零封負け。大阪桐蔭の先発左腕・川本（２年）に３安打に抑え込まれ、初戦敗退となった。「終わってみたら力負けだったのかな。想像以上に川本君の球が来ていた。高めは打てないと思っていたのでベルトより下と練習では徹底したが、本番では高い球にも手を出してしまった」。田島圭介監督（４４）がこう語ったように相手先発・川本を攻略す