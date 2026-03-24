記事ポイント2026年卒美術系学生のインターンシップ参加割合が68.6％に達し、前年比40.0ポイント増加参加期間は「1週間以上2週間未満」が47.8％で最多となり、長期化の傾向が鮮明に完全版の調査報告は2026年3月26日にリリース予定クリエイターワークス研究所が、2026年卒の美大生・芸大生を対象にした就職活動の実態調査結果を速報として公開しています。今回は速報の第3弾として、インターンシップへの参加状況や参加期間の変化が