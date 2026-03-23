コーポレートガバナンス・コードの適用から10年。社外取締役の選任が進む一方、「形骸化」を指摘する声も根強い。ライブドア事件をきっかけにガバナンス改革の道に進み、4500人超の取締役を指導してきた市川佐知子氏（BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 ガバナンス改革部門賞、主催：弁護士ドットコム）に、日本企業の取締役会が抱える課題と実践型の役員研修の意義を聞いた。●転機はライブドア事件もともと多く扱っていたのは労働法務