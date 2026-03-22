歌手で子役の“ののちゃん”こと村方乃々佳ちゃん(7)が21日までに、自身のインスタグラムを更新。現在小学校の1年生(4月から2年生)のうちに、一部の学習が中学生レベルの勉強に進んだことを報告した。 【写真】ののちゃんがスゴすぎる！小学1年生で中学生レベルの学力妹もそっくりすぎる ののちゃんは「公文の国語が中学教材に入りました」と報告。中学1年生相当のレベルの教材に入ったことを示すキーホルダー