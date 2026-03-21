大工やパティシエなど、子どもたちが様々な仕事を体験できるイベントが別府市で開かれ、会場は多くの家族連れで賑わいました。 このイベントは、子どもたちに様々な職業への関心を持ってもらおうと、別府市のAPU＝立命館アジア太平洋大学で初めて開催されました。会場には29社による30のブースが出展され、子どもたちが憧れの仕事を体験しました。このうち大分放送のブースではニュースキャスターに挑戦