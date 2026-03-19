ホールド性を高めたスポーツシートは、あくまで高いＧのかかるモータースポーツやスポーツ走行向けで、街乗りメインの使い方には少々オーバースペックなのでは？というイメージを持つ人は多いはず。 ■東京←→名古屋間の一般道走行でスポーツシートを試す そこで、運転席と助手席をブリッドのセミバケットシート「ユーロスター