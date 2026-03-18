大分県立看護科学大学で18日、卒業式が行われ、およそ120人の学生が学び舎をあとにしました。 【写真を見る】県立看護科学大学で卒業式121人が決意を胸に新たな一歩大分 大分市の県立看護科学大学では、学部生と大学院生あわせて121人が卒業の日を迎えました。 式では麻原きよみ学長からひとり一人に卒業証書が手渡され、卒業生を代表して大学4年生の山野内遥菜さんが決意を述べました。 （山野内遥菜さん）「自分にしかで