土地取引の指標となる地価が公表され、大分県内の住宅地は9年連続、商業地は4年連続で上昇しました。 【写真を見る】大分市マンション価格は供給過剰で「高止まり」郊外戸建では活発化大分県の地価公示 国土交通省が今年1月1日現在で調査した県内243地点の土地価格の結果が、公表されました。 住宅地の平均価格は1平方メートルあたり5万400円で、前年より2.8パーセント上がって9年連続の上昇です。 また、商業