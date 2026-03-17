大分市の幼稚園で17日、年長の子どもたちが卒園を前にもちつきに挑戦し、祝いもちをつくりました。 【写真を見る】園児がもちつき体験小さな手で力いっぱい大分 この取り組みは、千代町幼稚園が大分短期大学と連携し、日本の食文化を知ってもらおうと去年から始まりました。 17日は卒園を間近に控えた5歳児クラスの33人が2班にわかれ、もちつきを体験しました。学生が収穫したもち米およそ6キロを使い、園児が小さい杵でも