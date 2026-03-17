春休みを前に、大分県別府市の城島高原ホテルが、観光施設2か所とコラボしたユニークな部屋を新設しました。 【写真を見る】春休みはホテルで動物園＆水族館気分城島高原ホテルにコラボルームが登場大分 （八尋記者）「ホテルの客室の扉には、アフリカンサファリの文字とイラストが描かれていて、玄関ではゾウのぬいぐるみが出迎えてくれます」 県内の観光を盛り上げようと、別府市の城島高原ホテルでは16日か