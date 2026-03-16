大分県津久見市産の本マグロを多くの人に味わってもらおうと、市内の飲食店で期間限定のフェアが開催されています。 【写真を見る】「つくみ産本まぐろ・ヨコヅーナフェア」開催津久見市内の5店舗で極上メニューを堪能大分 津久見市で2月から開催されている「本マグロヨコヅーナフェア」では地元で養殖されている新鮮な本マグロが期間限定メニューで味わえます。 参加5店舗のうち、創業48年の「新