過疎化や高齢化で担い手不足に悩む農業の効率化に向け、大分県内の農地の大区画化を進める協議会が設立されました。 農地の大区画化を加速させるため、国は今年度から5年間を集中期間と位置づけ、各県の協議会を通じた補助金のスピード給付を目指しています。 県や県土地改良連合会などで構成する県の協議会が16日設立され、新年度の事業計画などを審議しました。 国の事業では境界となる畔の除去や区画拡大といったハ