イギリス発祥の家庭訪問型ボランティア「ホームスタート」が、各地で広がりを見せています。支援の形は、効率や便利さを追求する家事代行ではありません。親の不安に耳を傾ける「傾聴」と、共に手を動かす「協働」を通じて寄り添うこと。言葉や文化の壁に直面する外国籍の母親や、行政支援が届きにくい現場で奮闘する支援者たちの姿を取材しました。 【写真を見る】異国での育児、救ってくれたのは“先輩ママ”家庭