3月4日放送のライオンズエクスプレスでは、前日に引き続き埼玉西武ライオンズの渡部聖弥選手にインタビューした模様を放送した。今シーズンの意気込みを訊いた。 ――ルーキーイヤーの昨シーズンは大活躍でしたが、振り返ってみていかがですか？渡部「全体的に1年通してよかったのかなと思えるところもあるのですが、正直自分の中で悔しい気持ちの方が大きくて、特に2回怪我で離脱