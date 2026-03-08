ベトナム航空は、ハノイ〜アムステルダム線を6月16日に開設する。ハノイ発、アムステルダム発ともに火・木・土曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。所要時間はハノイ発が12時間10分、アムステルダム発が11時間。ハノイを深夜に出発し、早朝に帰着するスケジュールで、東京/羽田発着便とスムーズな乗り継ぎができるスケジュールとなっている。■ダイヤVN83ハノイ（03：50）〜アムステルダム（11：00）