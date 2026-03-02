いつものコーデ、なにか物足りないと感じることが増えたら、エッジのきいた「レザー風アイテム」に挑戦してみるのもありかも。コーデが一気に引き締まり、雰囲気をガラッと変えてくれるはず。【ZARA（ザラ）】にも、そんな気分にマッチするアイテムが揃っています。今回は、コーデの主役になるジャケットと、レディムード漂うナロースカートをピックアップしました。 コーデの主