Gタウンで野球教室…NPB595登板の前田幸長氏が理想の投球フォームを説明まだ体の小さな小学生は、体を目いっぱい使って投げることが大切。そのために踏み出し足の膝を高く上げる必要がある。スチールエンジグループ主催の野球教室「キッズベースボールランドin東京」が2月22日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで開催され、小学生約400人が参加。共催した巨人OB会から元選手14人が駆けつけ、NPB通算595試合に登板し