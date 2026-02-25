Google Pixelスマートフォンの通話録音機能（Call Recording）は、2025年11月から米国で展開され始めましたが、現在では欧州に拡大していると9to5Googleが報告しています。この機能はPixel 6以降のAndroid 14搭載機種で利用でき、「電話」アプリの設定からセットアップが可能です。 ↑通話録音機能の国際展開が進行中（画像提供／Daniel Romero／Unsplash）。 この機能はGemini Nanoによる「通話メモ」（Pixel 9シリーズ以降