Google Pixel¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄÌÏÃÏ¿²»µ¡Ç½¡ÊCall Recording¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤«¤éÊÆ¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï²¤½£¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È9to5Google¤¬Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏPixel 6°Ê¹ß¤ÎAndroid 14ÅëºÜµ¡¼ï¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¡ÖÅÅÏÃ¡×¥¢¥×¥ê¤ÎÀßÄê¤«¤é¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏGemini Nano¤Ë¤è¤ë¡ÖÄÌÏÃ¥á¥â¡×¡ÊPixel 9¥·¥ê¡¼¥º°Ê¹ß¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¡¦¥á¥âºîÀ®µ¡Ç½¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ï¿²»µ¡Ç½¤Î¤ß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¡£
ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÅÅÏÃ¡×¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖÀßÄê¡×¡ä¡ÖÄÌÏÃÏ¿²»¡ÊCall Recording¡Ë¡×¤«¤é¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÄÌÏÃÃæ¤Ë¡ÖÄÌÏÃ¥¢¥·¥¹¥È¡ÊCall Assist¡Ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æµ¡Ç½¤òÍ¸ú²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÏ¢ÍíÀè¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤ÎÄÌÏÃ¤ò¼«Æ°Ï¿²»¡×¤¹¤ëÀßÄê¤ä¡¢¾ï¤ËÏ¿²»¤¹¤ëÆÃÄê¤ÎÈÖ¹æ¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
Ï¿²»¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÄÌÏÃ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´°÷¤ËÏ¿²»Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤ë²»À¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÌÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡ÖÄä»ß¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð¡¢Ï¿²»¤ò½ªÎ»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ï¿²»¥Ç¡¼¥¿¤ÏHome¥¿¥Ö¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥¢¥¤¥³¥óÉÕ¤¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ï¿²»¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï¼«Æ°ºï½ü¤ÎÀßÄê¤¬¤¢¤ê¡¢7Æü¸å¡¢14Æü¸å¡¢30Æü¸å¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Öºï½ü¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï2025Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Google¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¹ñ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ÏÇ¯Æâ¤òÄÌ¤¸¤Æ½ç¼¡¹Ô¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£11·î¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¹¤¯ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¿ôÆü¤Ç²¤½£³Æ¹ñ¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËGoogle¤Ï9to5Google¤ËÂÐ¤·¡¢Pixel 10a¤ÎÈ¯ÇäÁ°¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ô¾ì¡¦¸À¸ì¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2·îËö¤Þ¤Ç¤ËÅ¸³«¤¬´°Î»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Á°¤ÎPixel¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Source: 9to5Google
