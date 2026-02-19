義実家との付き合いで悩みやすいことのひとつが、「突然の訪問」ではないでしょうか。投稿者さんは義両親が悪い人たちではないからこそ、はっきり言えずに疲れ切ってしまったひとりでした。小3、中2、高2のお子さんがいるママです。『突然来る義両親に旦那から角が立たないよう言ってほしい。お土産をいっぱい持ってきてくれるからいいのだけれど、いつも急に来るので正直疲れます。来たら2時間は上がっていって孫と遊びます』しか