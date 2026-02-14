AI技術を応用して人の手で行っていた作業を自動化する流れはますます加速しており、特にウェブブラウザ上での操作を自動化するツールは多くのユーザーにとって有用そうです。しかしAI自動化ツールの多くはクラウドベースであるためAPIキーの取得といった煩雑な手順が必要だったりプライバシーに関する懸念が存在したりします。「On-device AI browser」はローカルにLLMをロードするためクラウドもAPIキーも不要なAIブラウザ自動化