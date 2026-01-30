年末年始に太ってしまい、何とかして体重を減らしたいとランニングをしたり、ジムでトレーニングに励んだりしている人は多いと思います。ネット上では「冬は代謝が上がる」「冬は夏よりも太りやすい」という内容の情報がありますが、本当なのでしょうか。冬に無理なく体重を減らす方法について、豊洲内科・糖尿病／形成・美容外科クリニック（東京都江東区）院長で認定内科医、糖尿病専門医の澤口達也さんに聞きました。【要注意