卓球男子シングルスで世界ランキング８位の松島輝空（木下グループ）は、最後まで集中力を保ち続けた。連覇の懸かった全日本選手権５日目（２４日、東京体育館）の準々決勝では吉村真晴（ＳＣＯグループ）に４―１で勝利。第４ゲームまでジュースが続く展開だったが「あと１点を取り切ることができてよかった。技術面などととかではなく、最後の１本でメンタル的に粘れたところが良かった」と振り返った。今大会は２連覇を強