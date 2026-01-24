アラブ首長国連邦（UAE）のムハンマド大統領（中央）と各国高官＝23日、アブダビ（UAE大統領府提供・ロイター＝共同）【キーウ、モスクワ共同】ウクライナ和平を巡るウクライナロシア、米国3カ国の高官協議は23日、アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビで初日の議論を終えた。3カ国協議は2022年のロシアの侵攻開始後初めて。ウクライナ側によると、戦闘終結の条件や今後の和平交渉の進め方に焦点が当てられた。領土を巡って