元「モーニング娘。」でタレントの後藤真希さん（40）が、2026年1月18日にYouTubeを更新。すっぴんからのメイク動画を公開した。「本当にね、メイク時間がめちゃくちゃ長いんですよ」後藤さんはYouTubeで、洗顔後にパックをした状態で登場。5〜10分ほど経ったとしてパックを外し、すっぴんを披露した。その後、「マツモトキヨシ」で売っているというスポンジや、ドラッグストアでも販売されているアイライナー、マスカラなど 、プ