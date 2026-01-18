全国都道府県対抗男子駅伝が18日に広島市で開かれ、県勢は38位でフィニッシュしました。 広島市内の48キロを中学生から社会人までの7人でつなぐ全国都道府県対抗男子駅伝。県勢は1区で大分東明の豊川が35位でタスキを繋ぐと、徐々に順位をあげ一時31位となります。その後、42位まで順位を落としますが、6区・矢野や7区・帝京大学の松井が粘りの走りで順位を上げ、大分は38位でフィニッシュしました。