1月6日午前、島根県東部を震源とする、最大震度5強の地震がありました。県内でも徳島市で震度3などを観測しましたが、今のところ被害は確認されていません。気象庁によりますと、6日の午前10時18分ごろ、鳥取県西部と島根県東部で震度5強を観測する地震がありました。震源地は島根県東部、震源の深さは11キロ。地震の規模を示すマグニチュードは6.4と推定されます。鳥取、島根以外では、岡山、広島、香川で震度4を観測しまし