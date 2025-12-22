今や日本社会に欠かせない存在となった「働く高齢者」。その実態は想像以上に過酷で、時に驚きに満ちている。【写真】この記事の写真を見る（3枚）労働ジャーナリストの若月澪子氏が21人の高齢労働者に密着取材した『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新書）から、特に興味深い「シニアの働き方」の実情を抜粋して紹介する。（全4回の1回目／つづきを読む）◆◆◆老後には2000万円の貯蓄が必要なのか