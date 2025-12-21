台湾の台北市内の駅などで19日、男が通行人に無差別に切りつけ3人が死亡した事件で、男が「犯行計画書」を作成するなど数か月前から犯行を計画していたとみられることがわかりました。台湾の地下鉄「台北駅」などで19日、男が発煙弾を投げた上、近くにいた人を切りつけた事件では、これまでに3人が死亡、11人がケガをしています。男は数日前から現場近くのホテルに宿泊していましたが、地元メディアによりますと、ホテルに残された