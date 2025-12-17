新日本プロレスは１７日までに棚橋弘至の来年１・４東京ドームでの引退試合の全対戦カードと試合順を発表した。試合は全７試合でメインイベントは棚橋とＡＥＷのオカダ・カズチカとの「引退試合」となった。試合後に引退セレモニーが行われる。同大会は、１１月１６日に全１８席種の前売り券が完売になったことを発表。これを受け、緊急で４席種を追加増席し１１月３０日に発売。今月１２日に全席完売した。◆来年１・４東