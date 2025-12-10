全国の｢カフェ･ベローチェ｣では、おうち時間も黒ねこと一緒に過ごせる｢冬の黒ねこハッピーバッグ2026｣が数量限定で販売中です。昨年大好評だった｢冬の黒ねこハッピーバッグ｣が、今年も登場し注目度が高まっています。おうち時間を黒ねこと一緒に楽しく過ごせるグッズや人気フードメニュー引換券がついています。中身を詳しく紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。 冬の黒ねこハッピ&#125