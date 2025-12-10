【カフェ･ベローチェのハッピーバッグ2026】かわいい黒ねこのアイテムなど中身をネタバレ

全国の｢カフェ･ベローチェ｣では、おうち時間も黒ねこと一緒に過ごせる｢冬の黒ねこハッピーバッグ2026｣が数量限定で販売中です。昨年大好評だった｢冬の黒ねこハッピーバッグ｣が、今年も登場し注目度が高まっています。おうち時間を黒ねこと一緒に楽しく過ごせるグッズや人気フードメニュー引換券がついています。中身を詳しく紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。

冬の黒ねこハッピーバッグ2026

｢冬の黒ねこハッピーバッグ2026｣は、全国の店舗では2025年12月4日(木)から販売中です。オンラインストアでも、同日20時より販売しています。販売価格は、4,800円(税込)です。数量限定でなくなり次第終了となります。※詳細は公式サイトをご確認ください。

おうち時間も黒ねこと一緒に

今年のハッピーバッグのテーマは、｢冬のカフェタイム｣です。ハッピーバッグの中には、おうち時間も黒ねこと一緒に過ごせる豪華5点セットが入っています。

寒い冬のお出かけに便利な｢黒ねこコーデュロイバッグ｣は、約１年をかけて構想･開発されたそうです。

｢黒ねこコーデュロイバッグ｣のカラーは3種類(スモーキーブルー･キャラメルブラウン、シャノアールブラック)から選べます。※ブラックはオンラインストア販売限定色です。写真はスモーキーブルー･キャラメルブラウンのコーデュロイバッグです。(幅約24cm×奥行約12cm×高さ約28cm 持ち手の長さ約65cm)

厚手のアウターを着ていても肩掛けしやすいように、肩ひもが長いので使いやすいです。タグには、マグカップに抱きついて暖を取る黒ねこのイラストで｢カフェ･ベローチェ｣の世界観を感じます。

美濃焼ならではのぷっくりとした立体感のある模様がかわいい｢美濃焼 黒ねこマグカップ｣は、白と黒を基調にしたシックな色合いでおしゃれです。(幅約9cm×高さ約7.5cm)マフラーや帽子で防寒対策をしている黒ねこの姿もかわいらしいですね。

きりっとした青が印象的な磁器の小皿｢美濃焼 黒ねこ小皿｣は、マグカップとセットで使うと冬のカフェタイムがより楽しくなります。(幅約13cm×高さ約3cm)

｢黒ねこシリコンマグカバー｣は、まるで黒ねこが雪道にはまってしまったようなのがかわいい!

シリコンマグカバーは、やや大きめのサイズなので、｢美濃焼 黒ねこマグカップ｣以外のマグカップにも合います。(幅約11cm×高さ約3.5cm)

フードメニュー引換券にも黒ねこ

黒ねこのイラストでかわいいフードメニュー引換券は、組み合わせによって最大で合計1,660円相当の人気フードメニューと交換可能な引換券です。｢焼きたてドッグ･サンド(単品)｣、｢サンドイッチ(単品)｣、｢パスタ(単品)｣の中からそれぞれお好きなメニューを1品ずつお選びいただけます。

※オンラインストア販売分は、フード引換券3枚がドリップバッグ(1箱)に変更となります。また、送料は無料です。(販売価格に含まれております)

いかがでしたか。

黒ねこの豪華なアイテムを使って、おうち時間も黒ねこと一緒に楽しく過ごしてみてくださいね。早めに完売することもあるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

取材協力/カフェ･ベローチェ