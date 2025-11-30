旅行から帰宅後、ホテルに忘れ物をしたのに気付いた経験がある人は多いと思います。ホテルで多い忘れ物について、ホテルリリーフなんば大国町（大阪市浪速区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。【要注意】「えっ」これがホテルで多い「忘れ物」トップ5です！公式TikTokアカウントでは「ホテルあるある忘れ物ランキング」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが、ホテルで多い忘れ物として充電器や下