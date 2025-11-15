車を運転中、交差点の角に広い駐車場があるコンビニエンスストアを見掛けたことはありませんか。車で交差点を左折しようとする人の中には赤信号の際、信号待ちを避けるため、左側のコンビニの駐車場を通り抜けて再び道路に出る人もいますが、こうした行為は「コンビニワープ」と呼ばれ、危険とされています。SNS上では「コンビニワープは危険で迷惑なだけ」「コンビニワープの車にひかれそうになった」「コンビニワープは危険で