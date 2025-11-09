日本航空（JAL）は、国内線の一部路線を対象に、「スカイメイト」「JALカードスカイメイト」の割引運賃を11月1日から2026年3月28日まで設定する。対象路線は、東京/羽田〜三沢・秋田・山形・山口宇部・高松・高知・奄美大島線、札幌/千歳〜青森・花巻線、札幌/丘珠〜秋田線、大阪/伊丹〜青森・花巻・秋田・山形・出雲・宮崎・屋久島・奄美大島線、福岡〜高知・屋久島・奄美大島線、鹿児島〜種子島・屋久島・喜界島・徳之島・沖永良