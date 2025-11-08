【リーグドゥ】バスティア 1−3 スタッド・ランス（日本時間11月8日／スタッド・アルマン・チェザーリ）【映像】圧巻“2枚かわし”ドリブルからのフィニッシュスタッド・ランスに所属する日本代表MF中村敬斗が、圧巻のドリブルテクニックを披露。逆転ゴールの起点となるプレーにファンが歓喜した。スタッド・ランスは日本時間11月8日、リーグドゥ（フランス2部）第14節でバスティアと敵地で対戦。中村は左のウイングとしてスタ