11月8日は、日本歯科医師会が1993年に制定した「いい歯の日」です。アース製薬（東京都千代田区）が、口内健康状態を「お口年齢」と用いた調査を実施し、“お口年齢”と実年齢の差が平均「＋12.8歳」で、リモートワークの日数が関係していたことが判明したと公表しています。【えっ！】あなたも“お口年齢”がチェックできる？コレがチェックシートです！調査は、同社が独自に開発した、歯や口内の状態・生活習慣などから算