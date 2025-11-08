ヘグセス米国防長官（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は7日、ワシントンの国防大学で講演し、兵器調達の手続きを迅速化するため制度を見直す方針を表明した。それぞれの兵器の調達計画に強い権限を持つ責任者を置き、承認手続きを簡略化して効率化を図る。「国防総省と産業基盤を戦時体制へと転換し、勝利する」と強調した。米メディアによると、講演には国防関連企業の幹部や米軍司令官らが参加した。