お笑いコンビ・ママタルトの大鶴肥満が４日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に出演。現在の体重を告白した。巨漢芸人として有名な大鶴は、スタジオに入ってきた時点で大汗。明石家さんまから「もう汗かいてるやろ。１０歩くらいやぞ！」とツッコまれた。座るイスも他の出演者とは違い、ゲストの力士・剣翔と同じ特別仕様。さんまは「こっちは２０３キロやからな」と剣翔の体重を言うと、大鶴は「うわ、全然ですわ」と