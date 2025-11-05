4日、米ニューヨークで投票後記者団の取材に応じる民主党のゾーラン・マムダニ氏（共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨークでアダムズ市長の任期満了に伴う市長選が4日投開票され、主要メディアは社会主義的な政策を掲げる民主党の急進左派ゾーラン・マムダニ氏（34）が第3政党のアンドルー・クオモ前ニューヨーク州知事（67）を破り、勝利を確実にしたと報じた。イスラム教徒として初のニューヨーク市長となる。任期は来年1月