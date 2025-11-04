ビジネスシーンに欠かせないメールのやりとり。ビジネス上でのメールは、直接会ったときや電話で話すときとは異なるマナーが求められる場面でもあります。中には、ベテランのビジネスパーソンでもうっかり使ってしまっている人が少なくない「NGワード」も……。そこで、普段のビジネスメールで改めて見直したい「うっかりNGワード」について、スピーチコンサルタント・ビジネスマナー講師の鈴木通代さんに教えていただきました。